Жаркий июнь для россиян: ВСУ установили сразу несколько абсолютных рекордов на фронте, детали
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ВСУ минусуют вражескую технику и личный состав
В сети появилась сводная статистика потерь россиян в войне против Украины за июнь. Аналитика построена на данных украинского Генштаба и подтверждает слова военного обозревателя Александра Коваленко о том, что июнь стал месяцем нескольких абсолютных рекордов потерь РФ.
Речь, в частности, о российских артсистемах и спецтехнике. Посмотреть наглядно можно на сайте проекта Russian Casualties.
Что касается личного состава, то в июне россияне потеряли на войне с Украиной около 35 030 человек (убитыми и ранеными). Абсолютным рекордом цифра не стала, но заняла второе почетное место за весь период войны. В среднем, оккупанты теряют в месяц около 18 000 солдат, поэтому показатели июня, хоть и не побили предыдущий рекорд, поражают.
Что касается артсистем, то, как и предполагалось, июнь стал месяцем абсолютного рекорда. ВСУ минуснули 1415 установок россиян, тогда как среднее значение в месяц — 503 единицы.
Российские БПЛА тоже установили антирекорд длительности своего существования. Украинские воины уничтожили 1003 беспилотника, тогда как среднее значение в месяц — 401.
Что касается автомобильной техники, то в июне удалось уничтожить 1707 единиц, при том что среднестатистический показатель — 680 в месяц. Только представьте эти масштабы. В 2,5 года больше обычного.
Похожая история со спецтехникой. Силы обороны уничтожили 267 единиц, тогда как в среднем за месяц удавалось ликвидировать 87 штук. Этот показатель стал вторым абсолютным рекордом потерь россиян за месяц.
Другие потери российских оккупантов составили:
- танки: 359 (в среднем 279)
- ББМ: 603 (в среднем 536)
- средства ПВО: 59 (в среднем 30)
- ракеты: 103 (в среднем 80)
Также в июне Силы обороны уничтожили рейдовый буксир российских военных, 23 РСЗО и три самолета, в том числе Су-57, который считается новейшим самолетом РФ.
Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, сколько стоит истребитель Су-57, который поразила украинская разведка.