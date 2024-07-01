Жаркий июнь для россиян: ВСУ установили сразу несколько абсолютных рекордов на фронте, детали

ВСУ минусуют вражескую технику и личный состав

В сети появилась сводная статистика потерь россиян в войне против Украины за июнь. Аналитика построена на данных украинского Генштаба и подтверждает слова военного обозревателя Александра Коваленко о том, что июнь стал месяцем нескольких абсолютных рекордов потерь РФ.

Речь, в частности, о российских артсистемах и спецтехнике. Посмотреть наглядно можно на сайте проекта Russian Casualties.

Что касается личного состава, то в июне россияне потеряли на войне с Украиной около 35 030 человек (убитыми и ранеными). Абсолютным рекордом цифра не стала, но заняла второе почетное место за весь период войны. В среднем, оккупанты теряют в месяц около 18 000 солдат, поэтому показатели июня, хоть и не побили предыдущий рекорд, поражают.

Что касается артсистем, то, как и предполагалось, июнь стал месяцем абсолютного рекорда. ВСУ минуснули 1415 установок россиян, тогда как среднее значение в месяц — 503 единицы.

Российские БПЛА тоже установили антирекорд длительности своего существования. Украинские воины уничтожили 1003 беспилотника, тогда как среднее значение в месяц — 401.

Что касается автомобильной техники, то в июне удалось уничтожить 1707 единиц, при том что среднестатистический показатель — 680 в месяц. Только представьте эти масштабы. В 2,5 года больше обычного.

Похожая история со спецтехникой. Силы обороны уничтожили 267 единиц, тогда как в среднем за месяц удавалось ликвидировать 87 штук. Этот показатель стал вторым абсолютным рекордом потерь россиян за месяц.

Другие потери российских оккупантов составили:

танки: 359 (в среднем 279)

ББМ: 603 (в среднем 536)

средства ПВО: 59 (в среднем 30)

ракеты: 103 (в среднем 80)

Также в июне Силы обороны уничтожили рейдовый буксир российских военных, 23 РСЗО и три самолета, в том числе Су-57, который считается новейшим самолетом РФ.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, сколько стоит истребитель Су-57, который поразила украинская разведка.