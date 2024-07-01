Десятки тысяч солдат и много систем ПВО: в Генштабе назвали потери россиян в июне

Особо в Генштабе отметили потерю россияне 58 систем противовоздушной обороны

Российские террористы во время боев в июне потеряли рекордное количество личного состава. Кроме этого, террористы понесли рекордные потери в танках, бронированных боевых машинах и автомобильной технике, преимущественно в логистической.

Об этом сообщил в своде за июнь Генеральный штаб ВСУ. По данным Генштаба, ориентировочные потери российских террористов за июнь в личном составе составили 33 713 единиц.

Кроме этого, террористы потеряли 352 танка и 589 ББМ. Особо в Генштабе отметили потерю россияне 58 систем противовоздушной обороны, большинство из которых составляют системы С-300 и С-400.

Также россияне потеряли 1393 САУ, пушки и минометы; 22 единицы реактивных систем залпового огня, 997 беспилотников всех уровней и типов; 284 единицы специальной инженерной и другой техники. За июнь Вооруженные силы Украины сбили три самолета террористов.

После того как российские террористы начали наступление на севере Харьковской области, их суточные потери значительно выросли. В мае, когда началась наступательная операция террористов, в среднем в сутки они теряли убитыми и ранеными более 1000 солдат.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц озвучил потери России в боевых действиях в Украине. Цифры он привел при общении с гражданами на Фестивале демократии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время наступления в Харьковской области в России произошло сразу два рекорда по потерям. Такие потери противник не нес с начала полномасштабного вторжения.