Десятки тысяч в месяц: Шольц озвучил потери России в боевых действиях в Украине

Вина за многочисленные смерти тысяч военных и гражданских в Украине и России лежит исключительно на Путине

Российские террористы ежемесячно могут терять 24-25 тысяч своих солдат, которые погибают, пропадают без вести, попадают в плен и получают ранения во время боевых действий в Украине. Это происходит исключительно из-за империалистической мании российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с гражданами на Фестивале демократии. По его словам, потери России, которые она несет при попытках наступать, огромны.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все ради империалистической мании величия российского президента", – сказал Шольц.

Отдельно германский канцлер отметил, что вина за многочисленные смерти тысяч военных и гражданских в Украине и России лежит исключительно на Путине. Поскольку именно этот безумный диктатор нарушает чужие границы и считает Украину и Беларусь частями России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери российской армии в войне. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни и язык, на котором говорят люди.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время наступления в Харьковской области у России сразу два рекорда по потерям. Таких потерь противник не понес с начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на то, что сейчас численность российской армии на 15% превышает ее размер образца февраля 2022 года, еще до конца года России придется объявить очередную волну мобилизации. Если российский режим хочет вести новые большие наступления в Украине, придется увеличивать армию.