Тысячи убитых и сотни единиц техники: в Генштабе раскрыли общие потери россиян в Харьковской области

В сводку включены только данные, по которым есть подтверждение

Российские террористы с начала наступления в Харьковской области потеряли убитыми и ранеными почти две тысячи единиц личного состава и более 340 единиц военной техники. Точное количество выведенных из строя террористов с ранениями неизвестно.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке. Отмечается, что в статистику включены только подтвержденные потери россиян.

"Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Также в сводке говорится, что россияне пытаются продолжать атаки в районе Волчанска и в направлении Липцев и Старицы. В некоторых местах украинские военные начали контрнаступательные операции. За 20 мая 26 русских солдат были ликвидированы, также Силы обороны уничтожили 15 единиц тяжелого вооружения и техники.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться на Харьков. Ведь у Кремля есть только 15 тысяч военных, которые могут атаковать эту позицию.

Российское наступление на Харьковщине, хоть и выглядит крайне ужасающими в соображениях некоторых экспертов и аналитиков, не представляет "апокалиптической" угрозы. И цели этого наступления выглядят очень туманными, ведь вероятность их воплощения мала.