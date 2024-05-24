России придется объявить мобилизацию еще до конца года: Кремлю нужно больше "пушечного мяса"

Россиянам не хватит существующего человеческого резерва, если они решат вести большие наступления

Несмотря на то, что сейчас численность российской армии на 15% превышает ее размер образца февраля 2022 года, еще до конца года России придется объявить очередную волну мобилизации. Если российский режим хочет вести новые большие наступления в Украине, придется увеличивать армию.

Об этом пишет Financial Times. Издание напоминает, что осенью 2022 года РФ объявила частичную мобилизацию и призвала до 300 тысяч единиц живой силы в армию. Однако это вызвало серьезные волнения в российском обществе, которое готово терпеть войну, пока она не затрагивает их.

Поэтому российское правительство и генералы приняли решение отложить такие опасные эксперименты и пополнять войска, уговаривая или заставляя россиян подписывать контракты с большими выплатами. Сейчас таким способом каждый месяц россиянам удается набрать от 30 до 40 тысяч единиц личного состава, чего хватает для компенсации потерь и небольшого наращивания сил.

Это сработало: несмотря на большие потери на фронте сейчас российская армия в Украине по меньшей мере на 15% больше той, которая в феврале 2022 года вторглась в Украину. Это стало возможным благодаря большим зарплатам, выплачиваемым российским военным. Однако для большого наступления живой силы у россиян мало, с учетом того, что против них сейчас воюет далеко не вся украинская армия.

"До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", – пишут журналисты со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что сейчас российские власти все еще готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, поскольку не хотят, чтобы россияне стали реально сталкиваться с войной. Но если РФ планирует выиграть войну, ей придется набирать больше солдат. А поскольку вряд ли найдется несколько сотен тысяч добровольцев в сжатые сроки, новая волна мобилизации выглядит почти неизбежной.

Кстати, ранее Financial Times уже отмечало, что угроза экономического коллапса может побудить Путина усилить милитаризацию, а это непременно приведет к дальнейшим конфликтам.

Ранее "Телеграф" писал, что общий мобилизационный резерв России составляет 10-12 млн человек. По оценкам военных экспертов, общая мобилизация в России может привести к пополнению оккупационных войск тремя миллионами солдат.

Больше о том, готовы ли россияне не только смотреть войну по телевизору, но и умирать на ней, и что Украина может противопоставить количественному превосходству врага, читайте в нашей статье: "Путин может объявить всеобщую мобилизацию: чего это будет стоить Кремлю и как повлияет на ход войны".