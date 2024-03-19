"Это стало бы концом для Украины": Дикий рассказал, может ли РФ может мобилизовать 3 млн человек

Мобилизационный резерв России более 10 млн человек

Общий мобилизационный резерв России составляет 10-12 млн человек. По оценкам военных экспертов, общая мобилизация в РФ может привести к пополнению оккупационных войск тремя миллионами солдат.

Такое увеличение личного состава ВС РФ стало бы не просто вызовом для Украины, а знаменовало бы ее конец. В этом уверен ветеран русско-украинской войны Евгений Дикий.

К счастью, даже при наличии этого количества людей "под рукой" у Путина, мобилизовать их одновременно просто невозможно. В предыдущую волну частичной мобилизации россияне пытались призвать на войну до 450 тысяч человек. В результате система коллапсировала: новобранцев приходилось отправлять на фронт без базовой подготовки и согласования, у большинства из них не было самой необходимой амуниции, а у командований – места для базирования: "мобиков" размещали в палатках среди леса.

– Пропускная способность российской мобилизационной системы составляет 200-250 тысяч человек. Цикл с момента раздачи повесток до прибытия солдат на фронт составляет от 4 до 6 месяцев. То есть раз в полгода РФ может призвать четверть миллиона "мобиков" и повторить следующий такой набор не быстрее, чем за четыре месяца.

Впрочем, даже эти темпы очень большая проблема для нас, ведь Украина таких возможностей не имеет. Причиной не только разница в количестве населения, но и абсолютное игнорирование нашей гражданской властью проблемы мобилизации из-за страха за свое положение. Когда страх перед победой РФ станет сильнее, вероятно, процесс сдвинется с мертвой точки – говорит Евгений Дикий.

Более того, готовы ли россияне не только смотреть войну по телевизору, но и умирать на ней, и что Украина может противопоставить количественному превосходству врага, читайте в нашей статье Путин может объявить всеобщую мобилизацию: чего это будет стоить Кремлю и как повлияет на ход войны.

Ранее "Телеграф" писал, что у россиян обострились проблемы с мобилизацией. Уж очень скоро они могут "выдохнуться", но Украина пропускает это окно возможностей.