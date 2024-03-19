"Це стало б кінцем для України": Дикий розповів, чи може РФ може мобілізувати 3 млн осіб

Мобілізаційний резерв Росії понад 10 млн осіб

Загальний мобілізаційний резерв Росії складає 10-12 млн осіб. За оцінками військових експертів, загальна мобілізація у РФ може призвести до поповнення окупаційних військ трьома мільйонами солдат.

Таке збільшення особового складу ЗС РФ стало б не просто викликом для України, а знаменувало б її кінець. У цьому впевнений ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

На щастя, навіть за наявності цієї кількості людей "під рукою" у Путіна, мобілізувати їх одночасно просто неможливо. У попередню хвилю часткової мобілізації росіяни намагалися призвати на війну до 450 тисяч осіб. В результаті система колапсувала: новобранців доводилось відправляти на фронт без базової підготовки і злагодження, у більшості з них не було найнеобхіднішої амуніції, а у командувань – місця для базування: "мобіків" розміщували у наметах серед лісу.

– Пропускна здатність російської мобілізаційної системи становить 200-250 тисяч людей. Цикл від моменту роздачі повісток до прибуття солдат на фронт становить від 4 до 6 місяців. Тобто, раз на пів року РФ може призвати чверть мільйона "мобіків" і повторити наступний такий набір не швидше, аніж за чотири місяці.

Втім, навіть ці темпи є дуже великою проблемою для нас, адже Україна таких можливостей не має. Причиною є не лише різниця у кількості населення, а й абсолютне ігнорування нашою цивільною владою проблеми мобілізації через страх за своє становище. Коли страх перед перемогою РФ стане сильнішим, ймовірно, процес зрушить з мертвої точки – каже Євген Дикий.

Більше про те, чи готові росіяни не лише дивитися війну по телевізору, а й помирати на ній, і що Україна може протиставити кількісній перевазі ворога, читайте в нашій статті Путін може оголосити загальну мобілізацію: чого це коштуватиме Кремлю і як вплине на хід війни.

Раніше "Телеграф" писав, що у росіян загострилися проблеми із мобілізацією. Вже дуже скоро вони можуть "видихнутися", але Україна пропускає це вікно можливостей.