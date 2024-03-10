Але є одна умова: Дикий спрогнозував, коли Україна може перемогти у війні

У РФ посилено ловлять мігрантів для мобілізації

У росіян загострилися проблеми із мобілізацією. Вже дуже скоро вони можуть "видихнутися", але Україна пропускає це вікно можливостей

Таку думку висловив екс-командир роти батальйону "Айдар" Євгеній Дикий в ефірі телемарафону. За його словами, у РФ зараз величезна проблема — вони поки що "затикають дірку" добровільною мобілізацією, тобто підписують контракти.

"Але вони вже почали робити облави у місцях, де живуть нелегальні мігранти, і ставлять їх перед вибором — або ви сідаєте до в’язниці за нелегальне перебування в Росії, або підписуєте контракт на "СВО"", — розповів Дикий.

Військовий пояснив, що у Москві, за його даними, лише за останній місяць "наловили" вже понад триста таких людей, а це батальйон.

"Вони так вирішують проблему, індусів заманюють і вже є міжнародний скандал, бо виявилося, що низка індусів не знали, що вони підписали, їх змусили підписати якісь папірці російською мовою без перекладача, і так вони опинилися на війні

Не треба ходити до ворожки, що після того, як відбудеться цей ритуал, і після того, як буде оголошено заздалегідь відомі насправді результати виборів у РФ, то вони знімуть табу, і піде масовий "мобілезець", — наголосив Дикий.

За його словами, якщо масова мобілізація відбудеться наприкінці березня, то за чотири місяці, тобто десь у серпні нових тисяч 300 "мобіків" з’являться на фронті. Водночас, каже Дикий, в Україні "просідає" мобілізація.

"Коли вони у квітні видихнуться, а до серпня не приїдуть нові, то у нас би відкривалося "вікно можливостей", коли їх можна було б громити, гнати і навіть переламати хід війни остаточно на нашу користь. Але тільки нікому це буде фізично зробити. В українській армії катастрофічний, гострий дефіцит людей", — каже експерт і додає. "У такій ситуації ми гарантовано вже пропустили це вікно можливостей, коли могли б перейти в серйозний контрнаступ. І я вже ставив би питання навіть так — чи наберемо ми достатньо людей, щоб зустріти гідно ту російську навалу, яка приповзе до кінця літа. Не факт".

Він додав, що навіть якщо врахувати проблеми, що виникають з допомогою партнерів, зокрема США, то в нас є можливості за півтора року закінчити війну перемогою, але якщо додаємо фактор нашої мобілізації.

"Але все абсолютно змінюється, якщо у нас далі ситуація з мобілізацією буде така, як зараз", — зазначив Дикий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стефанчук розповів, коли ухвалять законопроект про мобілізацію.