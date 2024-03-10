Но есть одно условие: Дикий спрогнозировал, когда Украина может победить в войне

В РФ усиленно ловят мигрантов для мобилизации

У россиян обострились проблемы с мобилизацией. Уже совсем скоро они могут "выдохнуться", но Украина пропускает это окно возможностей.

Такое мнение выразил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона. По его словам, в РФ сейчас огромная проблема — они пока "затыкают дыру" добровольной мобилизацией, то есть подписывают контракты.

"Но они уже начали делать облавы в местах, где живут нелегальные мигранты, и ставят их перед выбором — либо вы садитесь в тюрьму за нелегальное пребывание в России, либо подписываете контракт на "СВО", — рассказал Дикий.

Военный объяснил, что в Москве, по его данным, только за последний месяц "наловили" уже более трехсот таких людей, а это батальон.

"Они так решают проблему, индусов заманивают и уже есть международный скандал, потому что оказалось, что ряд индусов не знали, что они подписали, их заставили подписать какие-то бумажки на русском языке без переводчика, и так они оказались на войне.

Не надо ходить к гадалке, что после того, как состоится этот ритуал, и после того, как будут объявлены заранее известные на самом деле результаты выборов в РФ, то они снимут табу, и пойдет массовый "мобилезец", — подчеркнул Дикий.

По его словам, если массовая мобилизация состоится в конце марта, то за четыре месяца, то есть где-то в августе, новых тысяч 300 "мобиков" появятся на фронте. В это же время, говорит Дикий, в Украине "проседает" мобилизация.

"Когда они в апреле выдохнутся, а до августа не приедут новые, то у нас бы открывалось "окно возможностей", когда их можно было бы громить, гнать и даже переломить ход войны окончательно в нашу пользу. Но только некому будет это физически сделать. В украинской армии катастрофический, острый дефицит людей", — говорит эксперт и добавляет "В такой ситуации мы гарантированно уже пропустили это окно возможностей, когда могли бы перейти в серьезное контрнаступление. И я бы уже ставил вопрос даже так — наберем ли мы достаточно людей, чтобы встретить достойно то российское нашествие, которое приползет к концу лета. Не факт".

Он добавил, что даже если учесть проблемы, возникающие с помощью партнеров, в частности США, то у нас есть возможности за полтора года закончить войну победой, но если добавляем фактор нашей мобилизации.

"Но все абсолютно меняется, если у нас дальше ситуация с мобилизацией будет такая, как сейчас", — отметил Дикий.

Напомним, ранее мы писали о том, что Стефанчук рассказал, когда примут законопроект о мобилизации.