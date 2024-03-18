Росія планує захищати залишки Чорноморського флоту: в ISW розкрили деталі

Росіяни намагаються зробити з пошарпаного флоту бойову силу

Росія планує захистити те, що залишилося від Чорноморського флоту, від подальших українських ударів. Схоже, саме через це було проведено заміну командувача флоту Віктора Соколова – ймовірно, що новий адмірал буде ефективніше працювати над захистом кораблів.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 17 березня. Аналітики припускають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу в разі успіху зусиль із захисту флоту припише заслуги собі, а якщо вони проваляться – звинуватить безпосередньо командувача флотом.

Російський флот через загрозу з боку українських морських дронів був змушений втікати з Севастополя на більш віддалені від театру бойових дій бази – в Новоросійську та інших містах. Передислокація та втрата низки кораблів значно зменшила його спроможності. Станом на початок лютого 2024 року за українськими даними 33% бойових кораблів ЧФ РФ було пошкоджено або знищено – це 24 кораблі та підводний човен.

Під час візиту Шойгу до командного пункту флоту в тимчасово окупованому Севастополі він заявив, що Чорноморський флот повинен навчитися відбивати атаки безпілотників та наказав додатково озброїти кораблі. Також Шойгу заслухав нового командувача флоту, віцеадмірала Сергія Пінчука, який замінив адмірала Віктора Соколова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму було знищено російський корабель "Сергій Котов". Незабаром у ГУР МО підтвердили інформацію та заявили про свою причетність до цієї успішної операції. Пізніше стало відомо, що внаслідок події загиблих 7, постраждалих — 27. До речі, полагодити цей корабель вже не вдасться.

Після цього посаду втратив командуючий Військово-морським флотом РФ адмірал Микола Євменов. Тимчасово його замінив головком Північного флоту Олександр Моїсеєв.