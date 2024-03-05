"Сергій Котов" пішов на дно! У ГУР підтвердили знищення корабля у Криму

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів

У ніч на 5 березня в районі Керчі у тимчасово окупованому Криму було потоплено ворожий російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". За черговою успішною операцією стоїть Головне управління розвідки.

Про це офіційно повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. Вогневе ураження "котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

"У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій котів". Місія відбулася у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України", у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів. У мережі вже почали з’являтися фото та відео з моменту вибуху, який пролунав уночі на півострові.

Додамо, що наразі залишається невідомою доля екіпажу. Подробиці цієї події будуть оприлюднені пізніше.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі сьогодні зробив пост, у якому опосередковано сказав про подію у Криму.

"Чорноморський флот Росії — це символ окупації. Його не може перебувати в українському Криму", — йдеться у повідомленні.

Корабель "Сергій Котов" — що про нього відомо

Це третій серійний патрульний корабель проєкту 22160. Він був спущений на воду у січні 2021 року, а його випробування тривали з жовтня 2021 року. Склад Чорноморського флоту РФ він поповнив у липні 2022 року.

Корабель оснащений 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, а також багатоканальним зенітним ракетним комплексом "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гнучка", двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін.

Характеристики

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 метри

Ширина: 14 метрів

Опад: 3,4 метра

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 лютого у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму було потоплено російський корабель "Цезар Куніков".