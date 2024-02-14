"Цезар Куніков" пішов на дно! В Генштабі офіційно підтвердили ураження російського ВДК

Судно відносилося до класу великих десантних кораблів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення чергового російського корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. Операцію провели у середу, 14 лютого.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ. Операція здійснювалася спільними зусиллями Збройних Сил та Генерального управління розвідки Міноборони.

"У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки", — додатково інформують українські військові.

Як відомо, про перші вибухи дані від очевидців з'явилися близько сьомої ранку за Києвом. За даними джерел "Телеграфу", корабель був атакований дронами ГУР, що, зрештою, і призвело до цілковитого затоплення "Цезаря Кунікова". В місці ураження вже метушаться російські бойові гелікоптери, також було помічено кілька інших суден, що, найімовірніше, відправлені із рятувальною місією.

Про долю екіпажу великого десантного корабля наразі нічого невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Цезар Куніков" ще у 2022 році вже був пошкоджений у Бердянську завдяки прицільності українських військових. Однак судно лишилося на плаву, його відправили на додатковий ремонт. Також відомо, що він брав участь у війні Росії проти Грузії.