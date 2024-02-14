"Цезарь Куников" пошел ко дну! В Генштабе официально подтвердили поражение российского ВДК

Судно относилось к классу больших десантных кораблей

Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение очередного российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма. Операцию провели в среду, 14 февраля.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ. Операция осуществлялась совместными усилиями Вооруженных сил и Генерального управления разведки Минобороны.

"В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", — дополнительно информируют украинские военные.

Как известно, о первых взрывах данных от очевидцев появились около семи утра за Киевом. По данным источников "Телеграфа", корабль был атакован дронами ГУР, что, в конце концов, и привело к полному затоплению "Цезаря Куникова". В месте поражения уже суетятся российские боевые вертолеты, также были замечены несколько других судов, которые, скорее всего, отправлены со спасательной миссией.

О судьбе экипажа большого десантного корабля пока ничего не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Цезарь Куников" еще в 2022 году уже был поврежден в Бердянске благодаря прицельности украинских военных. Однако судно осталось на плаву, его отправили на дополнительный ремонт. Также известно, что он принимал участие в войне России против Грузии.