В Крыму слышны взрывы: вероятно, поражен еще один российский корабль (видео)

Утром в среду, 14 февраля, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. По словам местных жителей, над морем поднялся дым, а взрывы стали последствием пожара на одном из российских кораблей.

Как сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", со ссылкой на своих подписчиков в Крыму, взрыв произошел возле поселка Кацивели, возникла сильная ударная волна.

"Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", — сказано в сообщении.

По словам местных жителей, над морем летает вертолет, его звук хорошо слышен. Вероятно, началась поисково-спасательная операция.

За морским боем у берегов Крыма наблюдает американский разведывательный беспилотник. Задача такого БПЛА – вскрытие районов ПВО оккупантов и сбор данных о том, как ВС россии реагируют на боевые ситуации.

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