Не спалось сразу нескольким областям: ночью Россию снова атаковали дроны

В результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали

В ночь на 14 февраля российской ПВО пришлось поработать: беспилотники самолетного типа атаковали сразу несколько регионов. В Минобороны РФ традиционно отчитались об уничтожении всех целей.

Об этом российское министерство написало в своем Telegram. Отмечается, что всего было девять БПЛА.

"Очередными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем в ночь на 14 февраля ракетную опасность объявляли и в Белгородской, и в Воронежской областях. Сообщается, что в Белгородской области, а именно в Валуйском районе, в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали. Об этом губернатор области написал на своей странице "ВКонтакте", пишет российское издание Ren.Tv.

В то же время в Воронежской области "в результате уничтожения дрона никаких последствий на земле нет", отметил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram.

Что касается акватории Черного моря, то там, по словам оккупантов, были сбиты шесть БПЛА. Напомним, к утру 14 февраля во временно оккупированном Крыму слышали взрывы. Дежурный десантный корабль пошел ко дну.