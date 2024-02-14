Российские террористы во второй раз за ночь обстреляли Селидово: разрушили больницу (фото)

Более 100 пациентов больницы пришлось эвакуировать из-за угрозы

Российские террористы ночью 14 февраля вторично обстреляли населенный пункт Селидово в Донецкой области. В этот раз они разрушили городскую больницу, один человек пострадал, под завалами могут находиться трое, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram. Он отметил, что более 100 пациентов больницы пришлось эвакуировать из-за угрозы.

"Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти", — написал он.

Проводятся поисковые работы, ведется ликвидация пожара – он составил более 60 квадратных метров. Ликвидацию последствий теракта вели 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

Ранее "Телеграф" рассказал, что в Киеве сотни домов остались без отопления из-за российских обстрелов 7 февраля. Обломки ракеты попали в жилой дом в Голосеевском районе. Произошло возгорание. Есть погибшие и пострадавшие. Под удар попали и другие украинские города.

Ночью 12 февраля Днепр оказался под ударом. Один из вражеских дронов упал на объект критической инфраструктуры, также последовал удар по гражданской инфраструктуре. Накануне оккупанты нанесли удар по Павлограду, что неподалеку от Днепра, из-за чего там пропало электричество.