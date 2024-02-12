Россияне атаковали Днепр "шахедами" и ракетами: в городе пожар и перебои со светом (фото)

В городе проблемы со светом и интернетом

Российские оккупанты устроили вечерний обстрел Украины, а основное внимание уделили Днепропетровской области и непосредственно областному центру.

Как сообщали мониторинговые группы первая группа российских дронов примерно из шести единиц достигла района Днепра примерно в 23:00, а вторая чуть поменьше прилетела спустя около получаса. Кроме того, в Воздушных силах сообщали о том, что помимо дронов оккупанты также запускали авиационные ракеты.

Согласно сообщениям источников "Телеграфа" в городе некоторое время слышали работу ПВО, но один из дронов таки достиг цели и упал на объект критической инфраструктуры. В сети тем временем появились сообщения о пожаре на месте прилета.

Информацию об обстреле также подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, который призвал жителей держаться подальше от окон. Также он напомнил, что стоит воздержаться от съемок.

Городской глава Борис Филатов также косвенно подтвердил информацию об ударе по гражданской инфраструктуре.

Вместе с тем в местных telegram-каналах информируют, что в городе начались перебои с электричеством и интернетом. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось ранее, накануне оккупанты нанесли удар по Павлограду, что неподалеку от Днепра, из-за чего там пропало электричество.