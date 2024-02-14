Російські терористи вдруге за ніч обстріляли Селидове: зруйнували лікарню (фото)

Понад 100 пацієнтів лікарні довелося евакуювати через загрозу

Російські терористи вночі 14 лютого вдруге обстріляли населений пункт Селидове у Донецькій області. На цей раз вони зруйнували міську лікарню, одна людина постраждала, під завалами можуть перебувати троє, в тому числі дитина.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram. Він зазначив, що понад 100 пацієнтів лікарні довелося евакуювати через загрозу.

"Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада", – написав він.

Проводяться пошукові роботи, ведеться ліквідація пожежі – вона склала понад 60 квадратних метрів. Ліквідацію наслідків теракту вели 27 осіб особового складу та 6 одиниць техніки.

Раніше "Телеграф" розповів, що у Києві сотні будинків залишилися без опалення через російські обстріли 7 лютого. Уламки ракети потрапили до житлового будинку в Голосіївському районі. Сталося загоряння. Є загиблі та постраждалі. Під удар потрапили й інші українські міста.

Вночі 12 лютого Дніпр опинився під ударом. Один із ворожих дронів впав на об’єкт критичної інфраструктури, також був удар по цивільній інфраструктурі. Напередодні окупанти завдали удару по Павлограду, що неподалік Дніпра, через що там зникла електрика.