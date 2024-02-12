Росіяни атакували Дніпро "шахедами" та ракетами: у місті пожежа та перебої зі світлом (фото)

У місті проблеми зі світлом та інтернетом

Російські окупанти влаштували вечірній обстріл України, а основну увагу приділили Дніпропетровській області та безпосередньо обласному центру.

Як повідомляли моніторингові групи, перша група російських дронів приблизно з шести одиниць досягла району Дніпра приблизно о 23:00, а друга трохи менше прилетіла десь через пів години. Крім того, у Повітряних силах повідомляли про те, що окрім дронів окупанти також запускали авіаційні ракети.

Згідно з повідомленнями джерел "Телеграфа" у місті деякий час чули роботу ППО, але один із дронів таки досяг цілі та впав на об’єкт критичної інфраструктури. У мережі тим часом з’явилися повідомлення про пожежу після прильоту.

Інформацію про обстріл також підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, який закликав мешканців триматися подалі від вікон. Також він нагадав, що варто утриматися від зйомок.

Міський голова Борис Філатов також побічно підтвердив інформацію про удар по цивільній інфраструктурі.

Водночас у місцевих telegram-каналах інформують, що у місті почалися перебої з електрикою та інтернетом. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Як повідомлялося раніше, напередодні окупанти завдали удару по Павлограду, що неподалік Дніпра, через що там зникла електрика.