"Якщо не в цей, то в інший підʼїзд": російський командир розповів, як обстрілює багатоповерхівки в Україні (відео)

Готується свідчити в Гаазі?

Росіяни, які свавільно цілять ракетами по житлових будинках цивільних мешканців України, вже й не приховують цього в ефірах на телеканалах РФ. Так російський командир фрегата "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" Ігор Крохмаль телеведучому розповів, як наводить ракети на багатоповерхівки.

Росіянин сказав про це у контексті вихваляння точністю російських ракет. Репортаж з цим фрагментом розмови випустив російський телеканал "Звезда".

За даними Ігоря Крохмаля російські повітряні цілі мають точність у декілька сантиметрів. І тому, мовляв, похибка мінімальна.

"Стоїть п'ятиповерховий будинок, ось ми прицілилися до під'їзду, якщо не до цього, то до сусіднього точно прилітає", — вихваляється військовий.

Варто зауважити, що такі зізнання йдуть у розріз з інформацією, яку пізніше транслюють російські ЗМІ. Адже на кожному кроці росіяни кричать, що не цілять у цивільних.

Водночас російські ракети нівечать багатоповерхівки, якщо не прямими влучаннями, то уламками. Так у середу, 7 лютого, російські війська знову атакували столицю України ракетами. Внаслідок події загинуло четверо людей, а частина багатоповерхового будинку в Голосіївському районі столиці, який був пошкоджений уламками, охопила масштабна пожежа.

Раніше в інтервʼю "Телеграфу" керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов розказав про деталі розслідувань чисельних звірств ворога і поділився стриманою надією — конкретні факти та цифри дають обґрунтовані сподівання, що воєнні злочинці рано чи пізно сидітимуть за ґратами.