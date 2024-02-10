"Если не в этот, то в другой подъезд": российский командир рассказал, как обстреливает многоэтажки в Украине (видео)

Готовится давать показания в Гааге?

Россияне, которые своевольно целятся ракетами по жилым домам гражданских жителей Украины, уже не скрывают этого в эфирах на телеканалах РФ. Так, российский командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Игорь Крохмаль телеведущему рассказал, как приводит ракеты на многоэтажки.

Россиянин сказал об этом в контексте восхваления точностью российских ракет. Репортаж с этим фрагментом разговора выпустил российский телеканал "Звезда".

По данным Игоря Крохмаля, российские воздушные цели имеют точность в несколько сантиметров. И потому, мол, погрешность минимальна.

"Стоит пятиэтажный дом, вот мы прицелились к подъезду, если не к этому, то к соседнему точно прилетает", — хвастается военный.

Следует заметить, что такие признания идут в разрез с информацией, позже транслируемой российскими СМИ. Ведь на каждом шагу россияне кричат, что не целятся в гражданских.

В то же время российские ракеты уродуют многоэтажки, если не прямыми попаданиями, то обломками. Так в среду, 7 февраля, российские войска снова атаковали столицу Украины ракетами. В результате происшествия погибли четыре человека, а часть многоэтажного дома в Голосеевском районе столицы, который был поврежден обломками, охватил масштабный пожар.

Ранее в интервью "Телеграфу" руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов рассказал о деталях расследований многочисленных зверств врага и поделился сдержанной надеждой — конкретные факты и цифры дают обоснованные надежды, что военные преступники рано или рано.