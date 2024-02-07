Погибших все больше, под завалами ищут людей: фото и видео пострадавшей многоэтажки в Киеве

Пострадавших более 30

В среду, 7 февраля, россияне атаковали Киев ракетами, обломки одной из них ударили по 18-этажке в Голосеевском районе, вспыхнул пожар, охвативший с 10 по 14 этажи. По состоянию на сейчас количество погибших, достигло четырех человек, 32 получили травмы.

"Телеграф" собрал фото и видео пострадавшего дома. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами ищут людей. В Голосеевском районе также загорелось здание СТО и автомобили.

"Экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома. По уточненным данным, погибли четверо жильцов дома. 32 пострадавших в Голосеевском районе", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В КМВА ранее сообщали, что в Голосеевском районе, из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, 8 спасены. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.

По данным Офиса Генпрокурора, двое погибших в многоэтажке идентифицированы. Из-под завалов вытащили тела 73-летней женщины и 33-летнего мужчины.

Как сообщал "Телеграф", из-за атаки россиян в Киеве были повреждены две высоковольтные линии, на левом берегу возникли перебои с электро- и водоснабжением. Специалисты уже работают над устранением последствий. Свет должен появиться к 13-14 часам 7 февраля.