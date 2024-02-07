Укр

Прилеты в Киеве, Николаеве, на Львовщине: главное о последствиях ракетной атаки РФ

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Последствия ракетного обстрела Украины 7.02.2024 Новость обновлена 07 февраля 2024, 10:26
Последствия ракетного обстрела Украины 7.02.2024. Фото Национальная полиция Украины

Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

В ночь на среду, 7 февраля, Россия снова массированно атаковала Украину. После атаки дронами-камикадзе оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22.

В Киеве и ряде других городов Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Враг вел обстрел крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55. "Телеграф" следит за последствиями массированной атаки РФ 7 февраля. По состоянию на 10:00 известно, что:

  • в Новомосковске, что на Днепропетровшине, в некоторых домах нет света.
  • в Николаеве повреждено около 20 жилых домов, инфраструктурный объект. Один человек погиб.
  • в Дрогобыче Львовской области есть попадание в промышленный объект. Произошло частичное разрушение здания, площадь пожара около 300 кв.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Силами и средствами противовоздушной обороны только над Киевом было поражено около двух десятков вражеских ракет.

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