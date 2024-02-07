Прилеты в Киеве, Николаеве, на Львовщине: главное о последствиях ракетной атаки РФ

Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

В ночь на среду, 7 февраля, Россия снова массированно атаковала Украину. После атаки дронами-камикадзе оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22.

В Киеве и ряде других городов Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Враг вел обстрел крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55. "Телеграф" следит за последствиями массированной атаки РФ 7 февраля. По состоянию на 10:00 известно, что:

в Киеве повреждена многоэтажка. Ранены 11 человек.

повреждена многоэтажка. Ранены 11 человек. в Харькове повреждена нежилая инфраструктура. Ранены 3 человека.

в Новомосковске , что на Днепропетровшине, в некоторых домах нет света.

, что на Днепропетровшине, в некоторых домах нет света. в Николаеве повреждено около 20 жилых домов, инфраструктурный объект. Один человек погиб.

повреждено около 20 жилых домов, инфраструктурный объект. Один человек погиб. в Дрогобыче Львовской области есть попадание в промышленный объект. Произошло частичное разрушение здания, площадь пожара около 300 кв.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Силами и средствами противовоздушной обороны только над Киевом было поражено около двух десятков вражеских ракет.