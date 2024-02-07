Удар по Киеву: количество пострадавших растет, после прилета тушат многоэтажку (видео)

Жертвой ракетной атаки стала беременная женщина

В среду, 7 февраля, Киев атаковали вражеские ракеты, которые наделали бед в разных районах города. В результате произошедшего пострадали люди, а в Голосеевском районе столицы обломки попали в жилой 18-этажный дом, где возник масштабный пожар.

Все экстренные службы города уже работают на местах и оперативно ликвидируют последствия атаки. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Изначально появилась информация о том, что в столице в результате вражеской атаки пострадало девять человек. Трое в Днепровском районе — двое из них госпитализированы, и шестеро в Голосеевском районе — все они доставлены в больницу.

Стоит отметить, что среди пострадавших в Голосеевском районе есть беременная женщина.

Впоследствии стало известно о том, что количество пострадавших возросло до 11-ти человек. Также сообщается о том, что под завалами многоэтажки могут находиться погибшие.

После этого Кличко сообщил о том, что количество жертв в столице возросло до 13 человек — 10 из них, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе.

Три человека пострадали в Днепровском районе. Двух из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте.

Известно, что обломки сбитой вражекой ракеты попали в 18-этажный дом в Голосеевском районе Киева, где начался масштабный пожар сразу на нескольких этажах. Из горящей многоэтажки продолжают эвакуацию жильцов. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания.

Также ликвидируют пожар в здании СТО и подсобных помещениях.

Также падение обломков и повреждения автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Напомним, российские террористы еще ночью подняли в небо от семи до девяти своих стратегических бомбардировщиков Ту-95. Позже к ним присоединились самолеты Ту-22М3 из Моздока. Первые несут ракеты Х-101/555, другие – ракеты-убийцы Х-22.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве часть левого берега осталась без света. Как оказалось, обломки ракет повредили две высоковольтных линии.