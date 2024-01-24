Массированную ракетную атаку России помогла отразить украинская РЭБ: почему это большой успех

Больше, чем просто "изменение возможностей"

По оценкам западных аналитиков, то, что Украина смогла нейтрализовать два десятка ракет РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не ПВО, указывает на переломный момент в вопросе защиты неба. Украина заявила публично о высоком результате работы после состоявшейся 13 января атаки.

По данным BBC, это можно считать новым подходом в борьбе с атаками россиян. Использование РЭБ более экономно, ведь позволяет не применять ПВО.

Издание отмечает, что Институт изучения войны (ISW) назвал успешное использование Украиной РЭБ "сменой" возможностей, ведь раньше возможности радиоэлектронной борьбы использовали для выведения из строя российских беспилотников, но не ракет.

"Это качественно новый подход в борьбе с врагом, который заключается в том, чтобы не тратить дорогие ракеты зенитно-ракетных комплексов, а применять РЭБ. Это теперь позволяет влиять не только на "Шахеды", но и на ракеты", – заявил ВВС Украина бывший заместитель начальника генштаба ВСУ по ПВО, генерал Игорь Романенко.

Отметим, что ночь против 13 января была той, когда Украина использовала РЭБ против ракет. Тогда РФ совершили очередную масштабную атаку на украинские города. Россияне запустили 40 воздушных целей, в том числе 18 крылатых, шесть управляемых авиационных ракет и шесть гиперзвуковых "Кинжалов".

Результат ущерба, на первый взгляд, не слишком высок. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь крылатых и одну авиационную ракету. Однако позже еще около 20 российских ракет "не достигли своих целей" — в результате радиоэлектронной борьбы.

"На более чем 20 было влияние средств РЭБ напрямую. А также, как уже отмечалось, есть и некачественные, возможно, ракеты, которые могут просто не долетать до своих целей и падать в поле", — отметил тогда спикер командования ПС Юрий Игнат.

ВВС отмечает, что в ночь на 13 января могла быть использована эксклюзивная разработка – секретная украинская система "Покрова".

"Система является передовой в мире, такой ни у кого нет. Она может оказывать влияние на наведение крылатых ракет и частично – на БПЛА "Шахед"", – заявили в ВСУ.

Что такое РЭБ?

Широкий спектр радиоэлектронной борьбы состоит в том, чтобы посредством электромагнитного излучения и радиосигналов оказывается воздействие на устройства противника. РЭБ не только выявляет, подавляет эти устройства, но и защищает собственные войска.

Средства РЭБ могут работать в активном (генерируя собственное излучение) или пассивном (отражая излучение вражеского объекта) режиме.

В условиях войны именно с подавления электронного оборудования противника обычно начинаются операции на фронте. РЭБ также защищает важные объекты в тылу.

Системы радиоэлектронной борьбы размещают стационарно, а также на автомобилях, бронетранспортерах, кораблях и самолетах.

В начале полномасштабного вторжения, как отметил главком ВСУ Валерий Залужный, украинские войска имели на вооружении 65% станций РЭС, изготовленных еще во времена СССР. Новыми были всего 25 образцов. По мнению главкома, сейчас на поле боя "ничья" по радиоэлектронной борьбе.

Ранее "Телеграф" писал, что в борьбе с россиянами в 2024 году приоритетом для Украины будет лишение россиян контроля над украинским небом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе "На защите единого европейского фронта".