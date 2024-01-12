Много секретного и полезного: в ГУР МО прокомментировали взлом данных российского секретного предприятия

Документация, полученная Украиной, отражает полный производственный цикл десятков наименований БПЛА, систем РЭБ, модулей и других образцов

Украинские хакеры извлекли более 100 гигабайтов секретных данных из базы российского предприятия "Специальный технологический центр". Это российский секретный центр, занимающийся разработками беспилотников, в том числе разведывательных дронов "Орлан" – и теперь все эти данные можно использовать для пользы Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона. По словам Юсова, это огромный успех украинской разведки.

"Действительно 100 гигабайтов полезной информации. Она может быть использована во многих направлениях. Прежде всего, для тщательного изучения предметов противодействия всем средствам поражения противника, всем средствам, которые использует в этой номенклатуре агрессор. Это и "Орлан", и отдельные устройства РЭБ, другие средства. То есть это важная информация", – сказал он.

Юсов отметил, что часть извлеченной информации можно использовать для украинского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, полученные данные позволят отследить и прервать цепочки поставок иностранных комплектующих в Россию.

Документы, похищенные украинскими хакерами, очень детальны, поскольку отражают полный цикл производства десятков и сотен наименований. То есть они будут интересны не только Украине, но и иностранным партнерам. В целом Украина получила доступ к документации на БПЛА "Орлан-10", "Альтаир", "Иноходец", станции РЭБ "Свет-КУ" и "Леер-3" и еще около 200 образцов российского военпрома.

"Это действительно хороший массив информации, который будет полезно использован для нашей безопасности и обороны", — резюмировал Юсов.

Как ранее писал "Телеграф", украинские хакеры отомстили за кибератаку на "Киевстар". Группа Blackjack, которая может иметь отношение к СБУ, уничтожила ИТ-инфраструктуру одного из госпредприятий России.

Также Минобороны Украины совместно с военной разведкой осуществили успешную кибератаку на налоговую систему РФ. В результате все серверы получили вредоносное программное обеспечение.