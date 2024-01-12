Багато секретного та корисного: у ГУР МО прокоментували злам даних російського секретного підприємства

Документація, яку отримала Україна, відображає повний виробничий цикл десятків найменувань БПЛА, систем РЕБ, модулів та інших зразків

Українські хакери витягнули понад 100 гігабайтів секретних даних з бази російського підприємства "Спеціальний технологічний центр". Це російський секретний центр, який займається розробками безпілотників, зокрема розвідувальних дронів "Орлан" – і тепер усі ці дані можна буде використати для користі України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Національного телемарафону. За словами Юсова, це дуже великий успіх української розвідки.

"Справді 100 гігабайтів корисної інформації. Вона може бути використана в багатьох напрямках. Насамперед звичайно, для ретельного вивчення предметів протидії всім засобам ураження противника, всім засобам, які використовує в цій номенклатурі агресор. Це і "Орлан", і окремі пристрої РЕБ, інші засоби. Тобто, це важлива інформація", – сказав він.

Юсов зазначив, що частину здобутої інформації можна використовувати для українського оборонно-промислового комплексу. Окрім того, отримані дані дозволять відстежити та перервати ланцюжки постачання іноземних комплектуючих до Росії.

Документи, які викрали українські хакери, ретельні, оскільки відображають повний цикл виробництва десятків та сотень найменувань. Тобто, вони будуть цікаві не тільки Україні, але й іноземним партнерам. Загалом Україна отримала доступ до документації на БПЛА "Орлан-10", "Альтаир", "Иноходец", станції РЕБ "Свет-КУ" та "Леер-3" й на ще близько 200 зразків російського військпрому.

"Це справді дуже добрий масив інформації, який буде корисно використаний для нашої безпеки та оборони", – резюмував Юсов.

Як раніше писав "Телеграф", українські хакери помстилися за кібератаку на "Київстар" Група Blackjack, яка може мати відношення до СБУ, знищила ІТ-інфраструктуру одного з держпідприємств Росії.

Також Міноборони України спільно з військовою розвідкою здійснили успішну кібератаку на податкову систему РФ. В результаті, всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.