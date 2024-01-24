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Масовану ракетну атаку Росії допомогла відбити українська РЕБ: чому це великий успіх

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українська РЕБ відбила 20 ракет 13 січня 2024 Новина оновлена 24 січня 2024, 10:35
Українська РЕБ відбила 20 ракет 13 січня 2024. Фото Колаж "Телеграф"

Більше, ніж просто "зміна можливостей"

За оцінками західних аналітиків, те, що Україна змогла нейтралізувати два десятки ракет РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не ППО, вказує на переломний момент у питанні захисту неба. Україна заявила публічно про високий результат робити згодом після атаки, яка відбулась 13 січня.

За даними ВВС, це можна вважати новим підходом у боротьбі з атаками росіян. Використання РЕБ є більш заощадливим, адже дозволяє не застосовувати ППО.

Видання зазначає, що Інститут вивчення війни (ISW) назвав успішне використання Україною РЕБ "зміною" можливостей, адже раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

"Це якісно новий підхід в боротьбі з ворогом, який полягає в тому, щоб не витрачати дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів, а застосовувати РЕБ. Це тепер дає змогу впливати не лише на "Шахеди", але й на ракети", – заявив ВВС Україна колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко.

Зауважимо, що ніч проти 13 січня і була тою, коли Україна використала РЕБ проти ракет. Тоді РФ здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Росіяни запустили 40 повітряних цілей, зокрема 18 крилатих, шість керованих авіаційних ракет і шість гіперзвукових "Кинджалів".

Результат збиття, на перший погляд, не надто високий. Сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих і одну авіаційну ракету. Однак пізніше ще близько 20 російських ракет "не досягли своїх цілей" — внаслідок радіоелектронної боротьби.

"На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі", – зазначив тоді речник командування ПС Юрій Ігнат.

ВВС зауважує, що у ніч на 13 січня могла бути використана ексклюзивна розробка – секретна українська система "Покрова".

"Система є передовою у світі, такої ні в кого нема. Вона може здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково – на БПЛА "Шахед", – заявили у ЗСУ.

Що таке РЕБ?

Широкий спектр радіоелектронної боротьби полягає в тому, щоб за допомогою електромагнітного випромінювання та радіосигналів здійснюється вплив на пристрої противника. РЕБ не лише виявляє, придушує ці пристрої, але й захищає власні війська.

Засоби РЕБ можуть працювати в активному (генеруючи власне випромінення) чи в пасивному (відбиваючи випромінення ворожого об'єкту) режимі.

В умовах війни саме з придушення електронного обладнання противника зазвичай починаються операції на фронті. РЕБ також захищає важливі об'єкти в тилу.

Системи радіоелектронної боротьби розміщують стаціонарно, а також на автомобілях, бронетранспортерах, кораблях і літаках.

На початку повномасштабного вторгнення, як зазначив головком ЗСУ Валерій Залужний, українські війська мали на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків. На думку головкома, зараз на полі бою "нічийна ситуація" щодо радіоелектронної боротьби.

Раніше "Телеграф" писав, що у боротьбі з росіянами у 2024 році пріоритетом для України буде позбавлення росіян контролю над українським небом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі "На захисті єдиного європейського фронту".

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#Росія #Обстріл #Війна #Атака #РЕБ