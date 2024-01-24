Масовану ракетну атаку Росії допомогла відбити українська РЕБ: чому це великий успіх

Більше, ніж просто "зміна можливостей"

За оцінками західних аналітиків, те, що Україна змогла нейтралізувати два десятки ракет РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не ППО, вказує на переломний момент у питанні захисту неба. Україна заявила публічно про високий результат робити згодом після атаки, яка відбулась 13 січня.

За даними ВВС, це можна вважати новим підходом у боротьбі з атаками росіян. Використання РЕБ є більш заощадливим, адже дозволяє не застосовувати ППО.

Видання зазначає, що Інститут вивчення війни (ISW) назвав успішне використання Україною РЕБ "зміною" можливостей, адже раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

"Це якісно новий підхід в боротьбі з ворогом, який полягає в тому, щоб не витрачати дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів, а застосовувати РЕБ. Це тепер дає змогу впливати не лише на "Шахеди", але й на ракети", – заявив ВВС Україна колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко.

Зауважимо, що ніч проти 13 січня і була тою, коли Україна використала РЕБ проти ракет. Тоді РФ здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Росіяни запустили 40 повітряних цілей, зокрема 18 крилатих, шість керованих авіаційних ракет і шість гіперзвукових "Кинджалів".

Результат збиття, на перший погляд, не надто високий. Сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих і одну авіаційну ракету. Однак пізніше ще близько 20 російських ракет "не досягли своїх цілей" — внаслідок радіоелектронної боротьби.

"На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі", – зазначив тоді речник командування ПС Юрій Ігнат.

ВВС зауважує, що у ніч на 13 січня могла бути використана ексклюзивна розробка – секретна українська система "Покрова".

"Система є передовою у світі, такої ні в кого нема. Вона може здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково – на БПЛА "Шахед", – заявили у ЗСУ.

Що таке РЕБ?

Широкий спектр радіоелектронної боротьби полягає в тому, щоб за допомогою електромагнітного випромінювання та радіосигналів здійснюється вплив на пристрої противника. РЕБ не лише виявляє, придушує ці пристрої, але й захищає власні війська.

Засоби РЕБ можуть працювати в активному (генеруючи власне випромінення) чи в пасивному (відбиваючи випромінення ворожого об'єкту) режимі.

В умовах війни саме з придушення електронного обладнання противника зазвичай починаються операції на фронті. РЕБ також захищає важливі об'єкти в тилу.

Системи радіоелектронної боротьби розміщують стаціонарно, а також на автомобілях, бронетранспортерах, кораблях і літаках.

На початку повномасштабного вторгнення, як зазначив головком ЗСУ Валерій Залужний, українські війська мали на озброєнні 65% станцій РЕБ, виготовлених ще за часів СРСР. Новими були лише 25 зразків. На думку головкома, зараз на полі бою "нічийна ситуація" щодо радіоелектронної боротьби.

Раніше "Телеграф" писав, що у боротьбі з росіянами у 2024 році пріоритетом для України буде позбавлення росіян контролю над українським небом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі "На захисті єдиного європейського фронту".