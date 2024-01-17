Повинні "скинути" Росію: Кулеба назвав пріоритет України у війні на 2024 рік

Це визначатиме, коли і як закінчиться війна

У боротьбі з росіянами у 2024 році пріоритетом для України буде позбавлення росіян контролю над українським небом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі "На захисті єдиного європейського фронту".

Про це пише Укрінформ. За словами Кулеби, контроль повітряного простору має вирішальне значення у ході війни.

"У 2022 році ми звільнили велику частину нашої території, 50%, яку раніше окупувала Росія. У 2023 році ми відтіснили Чорноморський флот РФ з наших територіальних вод, і це дозволило нам відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії. 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна", – сказав глава української дипломатії.

Тому голова МЗС наголосив, що допомога має передбачати надання Україні винищувачів F-16, що вже в процесі, далекобійних ракет, дронів та засобів РЕБ.

"Тож якщо все це буде, то ми продовжимо перемагати та боротися. Ми боремося проти дуже великого противника, який не спить. Це вимагає часу", – зазначив міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що для захисту українського неба підійде будь-яка кількість F-16, але в ідеалі потрібні дві ескадрильї — 36-40 літаків.Таку думку висловив пілот F-16 підполковник ВПС США Ден Хемптон.