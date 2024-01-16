"Цей рік має стати вирішальним": Зеленський у Давосі зробив важливу заяву про Путіна та війну

Президент розкритикував західні санкції та закликав союзників посилити допомогу, щоб досягти перемоги над РФ

Президент України закликав усіх учасників Світового економічного форуму долучитися до підтримки України. Він наголосив, що лише за допомогою потужного тиску на РФ можна змусити Путіна закінчити війну.

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Давосі. Він наголосив, що для України 2024 рік вирішальний, а амбіції Путіна приречені на загибель.

"Навіть нинішні приятелі Путіна у Пхеньяні та Тегерані просто користуються його безумством, поки він ще має технології та ресурси, щоб платити їм. Ніхто не вірить у його майбутнє і не інвестує у нього", — сказав Володимир Зеленський.

Український президент також розкритикував західні санкції, адже не заблокували виробництво ракет усередині РФ. Він подякував Заходу за допомогу, але вказав і на недоліки санкційних пакетів. Окрім того, Зеленський нагадав, що Україна розраховує на заморожені російські активи.

"Це очевидна слабкість Заходу, що ядерна промисловість Росії досі не під глобальними санкціями, хоча Путін — єдиний терорист у світі, який взяв у заручники атомну електростанцію. Це має бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархічні, будуть спрямовані на захист від російської війни та на відновлення України", — сказав український президент.

Глава держави додав, що Путін та його друзі-олігархи найбільше люблять гроші. І що більше вони втратять, то сильніше пошкодують, що розпочали війну проти України. Разом з тим, Зеленський нагадав, що заморозка конфлікту в Україні не означає кінця війни та не стане гарантією безпеки для європейських країн.

"Цей рік має стати вирішальним. Чи може заморожування війни в Україні стати її кінцем? Я не хочу погоджуватися з істиною, що будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову. Нагадаю, після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу — тодішній канцлер Німеччини, тодішні президенти Франції. Але Путін — хижак, який не задовольняється замороженими продуктами", — зазначив Президент України.

Крім того, за словами Зеленського, що більше Захід скорочує військову допомогу для України, то довше триватиме війна. Він висловив упевненість, що війна в Україні має закінчитися справедливим та стабільним світом, але це можливо лише за допомогою союзників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін украв 13 років миру в інших держав. Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор насолоджується конфліктами, які спричиняють іншим біль.