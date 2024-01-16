"Этот год должен стать решающим": Зеленский в Давосе сделал важное заявление о Путине и войне

Президент раскритиковал западные санкции и призвал союзников усилить помощь, чтобы достичь победы над РФ

Президент Украины призвал всех участников Всемирного экономического форума присоединиться к поддержке Украины. Он подчеркнул, что только с помощью мощного давления на РФ можно заставить Путина закончить войну.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Давосе. Он подчеркнул, что для Украины 2024 год решающий, а амбиции Путина обречены на гибель.

"Даже нынешние приятели Путина в Пхеньяне и Тегеране просто пользуются его безумием, пока он еще имеет технологии и ресурсы, чтобы платить им. Никто не верит в его будущее и не инвестирует в него", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также раскритиковал западные санкции, ведь они не заблокировали производство ракет внутри РФ. Он поблагодарил Запад за помощь, но указал и на недостатки санкционных пакетов. Кроме того, Зеленский напомнил, что Украина рассчитывает на замороженные российские активы.

"Это очевидная слабость Запада, что ядерная промышленность России до сих пор не находится под глобальными санкциями, хотя Путин — единственный террорист в мире, который взял в заложники атомную электростанцию. Это должно быть сильное решение в этом году, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от российской войны и на восстановление Украины", — сказал украинский президент.

Глава государства добавил, что Путин и его друзья-олигархи больше всего любят деньги. И чем больше они потеряют, тем сильнее пожалеют, что начали войну против Украины. Вместе с тем Зеленский напомнил, что заморозка конфликта в Украине не означает конца войны и не станет гарантией безопасности для европейских стран.

"Этот год должен стать решающим. Может ли замораживание войны в Украине стать ее концом? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова. Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса — тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин — хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами", — подметил президент Украины.

Кроме того, по словам Зеленского, чем больше Запад сокращает военную помощь для Украины, тем дольше продлится война. Он выразил уверенность, что война в Украине должна закончиться справедливым и стабильным миром, но это возможно только при помощи союзников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин украл 13 лет мира у других государств. Владимир Зеленский считает, что российский диктатор наслаждается конфликтами, причиняющими другим боль.