США вимагають від України змінити стратегію у війні, — Bloomberg розповів, чого попросить Салліван

Путін перетворив російське суспільство на військову економіку, наголосив автор

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, куди прибув президент України Володимир Зеленський, радник національної безпеки США Джейк Салліван передасть йому послання від президента США Джо Байдена. Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби із російськими окупантами: із нападу на оборону.

"Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому не хотілося б говорити про це публічно", — пише колумніст Bloomberg Андреас Клут.

Він додає, що задля підтримки морального духу в Україні "Зеленський відчуває, що має продовжувати заперечувати військовий глухий кут". Водночас, пише Клут, зустріч, організована Україною в Давосі, щоб згуртувати якнайбільше країн навколо формули світу Зеленського, також стала "тупиковою".

"Але Росію не запросили, і Китай не з’явився, тому всі знають, що це глухий кут", — зазначає автор.

На його думку, після невдалого контрнаступу та високих втрат, "і мови бути не може" про новий наступ ЗСУ. Водночас і Росія, на його думку, до президентських виборів у США зосередиться в основному на утриманні захоплених територій "в надії, що Дональд Трамп повернеться до Білого дому". Однак, наголошує Клут, Росія та Україна мають різні потенціали.

"Путін перетворив російське суспільство на військову економіку. Кремль витратить 8% ВВП на свою армію у 2024 році, перевищивши соціальні витрати вперше після розпаду Радянського Союзу. Російські заводи виробляють патрони та бомби, а їхні партнери Іран та Північна Корея відправляють ще більше. менше ресурсів", — пише він.

Тому, додає він, "Зеленський має рацію, відкидаючи повторювані заклики Заходу до припинення вогню". Росія використовує паузу у війні для нарощування потенціалу та відновить масштабний наступ.

"Росія скористається паузою для переозброєння та поповнення запасів, щоб пізніше відновити повномасштабну атаку на українське суспільство. А ось Україна під час того ж перемир’я може і не отримати від Заходу більше грошей та зброї. Таким чином, припинення вогню зараз може бути рівносильним капітуляції в майбутньому", — резюмує Клут.

Він додав, що "найшокуючіше тут те, наскільки сильно Захід уже зрадив Київ". Тому, переконаний Клут, Зеленський має висунути умову переходу в оборону — посилені постачання зброї.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Конгрес США погодити військову допомогу Україні, оскільки "час спливає". Міністр додав, що якщо в України закінчиться зброя, "ми боротимемося лопатами".