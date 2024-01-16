На фронті збільшилася інтенсивність боїв: який напрямок різко активізувався разом із Авдіївським (карта)

На одному з напрямків українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму

Минулої доби на фронті сталося 94 бойових зіткнення. За кількістю боїв Лиманський напрямок зрівнявся з Авдіївським, де українські воїни продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку.

На одному з напрямків ворог не залишає спроб вибити українські підрозділи з позицій, незважаючи на свої великі втрати. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ на 16 січня.

Так, дві атаки за останню добу було відбито на Куп’янському напрямку біля Сіньківки Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 13 атак поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 – у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 7 атак ворога від Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Водночас на Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 18 атак загарбників у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак — біля Північного, Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбито 3 атаки окупантів на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Також на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Минулої доби ворог зробив один безуспішний штурм позицій наших військ. Незважаючи на великі втрати, російські загарбники все ще намагаються вибити українські підрозділи з позицій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) сказали, коли російські окупанти розпочнуть наступ. Це буде широкомасштабна наступальна операція.