Росіяни готуються наступати: в ISW оцінили шанси терористів на успіх

Росіяни планують наступати, але в них є велика проблема з живою силою

Російські терористи готуються найближчим часом розпочати новий наступ на фронті, як тільки погодні умови будуть відповідати планам російського командування. Проте попередні оцінки ситуації на фронті та російських сил кажуть, що навряд чи російським терористам вдасться здійснити оперативно значущі прориви, або взагалі досягти якихось кардинальних змін на фронті.

Про це пише ISW у своєму звіті за 14 січня. Аналітики посилаються на дані, які оголошують російські "військові експерти", "воєнкори" та інші пропагандисти.

Росіяни заявляють, що наступ терористів розпочнеться у період з 12 січня по 2 лютого. Це буде широкомасштабна наступальна операція, яку пропагандисти прив'язують до двох факторів – замерзання землі та "виснаження" українських сил, які ведуть вдалу оборону Авдіївки та Лівобережного плацдарму.

Проте російські пропагандисти також скаржаться, що росіяни не мають достатніх резервів живої сили, щоб проводити щось більше за локальні маневри. Після кількамісячних спроб взяти Авдіївку та вибити ЗСУ з лівого берега на Херсонщині російські війська мають втрати, а морози впливають на наземну активність, роботу артилерії та використання безпілотників.

Аналітики Інституту вважають, що замерзання землі зробить можливими механізовані операції, оскільки грунт стане більш твердим. Водночас буде ускладнено дії піхоти через похолодання.

Російські війська, скоріше за все, будуть намагатися підтримувати та інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, оскільки в них є накази та завдання утримувати ініціативу. Але про оперативно значущі прориви на фронті в таких умовах говорити дуже важко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зимовий наступ РФ провалився. За кілька місяців їм так і не вдалося досягти серйозних успіхів на фронті в Україні, проте ворог може відновити свої сили.

На думку колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, російські окупанти зможуть продовжувати активний наступ ще кілька місяців. Після цього ситуація перейде до рук України.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на східній лінії фронту. Також ворог планує поновити наступ на тих напрямках, де було умовне затишшя.