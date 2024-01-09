До яких пір росіяни можуть наступати на фронті: названі крайні строки

Постійні втрати живої сили, техніки та проблем із постачанням не можуть не дати негативних наслідків для ворога

Російські окупанти зможуть продовжувати активний наступ ще кілька місяців. Після цього ситуація перейде до рук України.

Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. За його словами, та сама крайня точка буде наприкінці березня поточного року.

"Моє бачення, що березень — кінець березня — це та точка, до якої вони будуть здатні тиснути. Після цього ситуація, припускаю, перейде до рук України і буде наша відповідь", — наголосив експрацівник СБУ.

Ступак наголосив, що зараз серйозних проблем з логістикою у росіян немає, але на Херсонщині за останні пару місяців українські сили регулярно знищують вороже забезпечення продуктами, ліками, боєкомплектами.

Найбільше шкоди завдають дрони. Тому ексспівробітник СБУ вважає, що постійні втрати живої сили, техніки та проблем із постачанням не можуть не дати негативних наслідків.

Також Ступак припускає, що після президентських виборів у Росії Володимир Путін може оголосити мобілізацію, оскільки більше не матиме потреби отримувати додаткову відданість своїх громадян.

"Швидше за все, росіяни оголосять мобілізацію у квітні. Ми не знаємо, чи буде вона часткова, чи повна. З моменту оголошення мобілізації до відправки підготовленого військового проходить 3 – 4 місяці. Отже, якщо у квітні оголосять мобілізацію, то орієнтовно липень – серпень можна побачити їхні війська", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що майор запасу Олексій Гетьман не виключає, що Росія може знову піти у наступ на півночі України. Попередньо залучено може бути близько 19 тисяч військових.