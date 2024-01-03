"Протягом тижня-трьох": війсковий розповів про можливість наступу окупантів на Київ

Фарс чи підготовка? РФ активно накопичує війська біля північного кордону України

Російські війська продовжують свій наступ на Донбасі, де точаться запеклі бої. Але окупанти зосереджені не тільки на сході України, вони не полишають надії захопити Київ.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман припускає, що Росія може знову піти у наступ на півночі України. Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Гетьман зазначив, що за попередньою оцінкою приблизно 19 тисяч військових Росії зараз на північному кордоні і їх можна залучити до наступальних дій. Хоча навряд чи це будуть якість потужні атаки.

Олексій Гетьман про те, що Росія може знову піти у наступ на півночі України

Він розповів, що разом з військовими, розвідкою та керівником військово-цивільної адміністрації Чернігівщини Дмитром Брижинським, вони аналізують пересування ворога та роблять прогнози. Так, за останніми спостереженнями є можливість, що окупанти зберуть до 100 тисяч військ за один-три тижні, і це максимум. Але, є і сценарій надшвидкої концентрації військових на північному кордоні за 7 днів.

"Поки що казати про те, що там вже є угруповання, яке може робити атакувальні дії, зарано. Але треба розуміти, що вони можуть дуже швидко наростити ту кількість військ, якими можна робити атакувальні дії", — сказав в інтерв'ю Олексій Гетьман.

Можливо, ці дії є маневром, що відвертає увагу, і чергове взяття Києве лише фарс. Але Україна, за словами Гетьмана, не перекидає на північний напрямок додаткових сил, тому це не схоже на відволікання. За його словами, це підготовка ворога.

Олексій Гетьман зазначив, що два роки назад задля взяття Києва окупанти накопичували сили протягом пів року, а то і більше. А зараз ситуація змінилась, і сценарій наступу з півночі може розгорнутися за один-два тижні.

Надаємо, раніше "Телеграф" писав, що український контрнаступ у 2023 році не провалився, він значно успішніший, ніж декому здається.