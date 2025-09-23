Хронологія війни — день 1308: зустріч Трампа і Зеленського та наліт невідомих дронів на Скандинавію

23 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі вівторок, 23 вересня 2025 року. Триває 1308-й день війни Росії проти України. Ситуація на фронті продовжує залишатись напруженою, за минулу добу росіяни здійснили 143 атаки, з яких 44 відбулось на Покровському напрямку. Водночас зберігається напруга біля Добропілля, де росіяни здійснюють невдалі спроби просування.

Як проходить 1308-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 22 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Наразі російських ударних безпілотників у повітряному просторі України не спостерігається.

01:00 Запоріжжя знову обстріляли КАБами, після вибухів виникли сильні пожежі. Також з тимчасово окупованого Криму балістичними ракетами обстріляли район Лиману Одеської області.

00:00 Поки над столицями країн Скандинавії помітили невідомі дрони, росіяни атакують "шахедами" Україну. Зокрема дрони фіксуються на Полтавщині, Криворіжжі та Запоріжжі.

