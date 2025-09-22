Хронологія війни — день 1307: удар по Криму та підготовка нової зустрічі Зеленського та Трампа

22 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі понеділок, 22 вересня 2025 року. Триває 1307-й день війни Росії проти України. Українські безпілотники вполювали в Криму дуже цікаву ціль — колись там відпочивали Горбачов та Путін, а зараз її пов'язують з ФСБ РФ. Тим часом президент України Володимир Зеленський готується до нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як проходить 1307-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 21 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

ніч на понеділок видалася досить неспокійною для України. Росіяни вкотре обстрілювали мирні міста та села. Вибухи лунали у Запоріжжі та області, а також на Київщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Одещині. Деталі чекаємо від ПС ЗСУ;

росіяни запустили по Запоріжжю щонайменше п'ять КАБів. Внаслідок влучань сталося кілька пожеж, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та автомобілі. Про постраждалих наразі не повідомлялося;

на Київщині від нічного терору ворога потерпало чотири райони — Вишгородський, Фастівський, Обухівський та Бориспільський. Є влучання у приватні будинки та незаселену багатоповерхівку. На Бориспільщині, на жаль, є поранений — у чоловіка осколкове поранення плеча;

дісталося вночі в Сумах — є влучання у Ковпаківському районі міста. За даними очільника ОВА Олега Григорова, пошкоджено одне із місцевих підприємств, постраждав охоронець;

тривожилися і росіяни, зокрема в низці населених пунктів Краснодарського краю чули вибухи і роботу місцевої ППО. Не спалося жителям Єйська, Слов'янська-на-Кубані, Приморсько-Ахтарська, Темрюка, Кримська. Є влучання уламків у будинки, наразі без жертв;

NYT: Росія створила настільки великий "тіньовий флот" нафтових танкерів, що він складає приблизно 17% від усіх діючих кораблів такого класу у світі. Себто фактично кожен п'ятий нафтотанкер належить Кремлю і допомагає обходити західні санкції;

лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий до діалогу із США, якщо там відмовляться від вимоги щодо повної відмови від ядерної зброї, передає Reuters.

03:00 У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі у триповерховому та двох приватних житлових будинках. Тим часом окупанти запустили нові групи дронів з північного сходу, поодинокі БПЛА з перших хвиль ще присутні над Україною.

01:00 Київську область та Запоріжжя атакували дрони, було чутно вибухи. Про наслідки інформації поки що немає.

00:00 До 20 дронів у різних регіонах України. Чотири з них атакували Запоріжжя, в місті було чутно вибухи.

З ситуацією в Україні 19 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1304: Росія заграє з НАТО, а Україна збирається продавати зброю

Про новини та події 20 вересня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1305: новий масований удар проти України та влучання в Дніпрі

Про те, що відбувалося 21 вересня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1306: Росія звільнила скандального генерала та скинула невідомі речовини на Ніжин