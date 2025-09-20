Хронологія війни — день 1305: нові провокації РФ проти НАТО та контрнаступ ЗСУ на Донеччині

20 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 20 вересня 2025 року. Триває 1305-й день війни Росії проти України. Російський режим поводиться все нахабніше, організувавши відразу дві провокації проти НАТО за минулу добу. Тим часом вперше за багато місяців Збройні сили України наступають: на Донеччині росіяни зазнають величезних втрат в ході контрнаступальної операції ЗСУ. Звільнено сотні квадратних кілометрів території.

Як проходить 1305-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 20 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 До 50 безпілотників ворога нараховується в різних регіонах України. Також фіксувалися переговори на частоті стратегічної авіації РФ, протягом ночі можлива спроба ракетного удару.

