Хронология войны — день 1305: новые провокации РФ против НАТО и контрнаступление ВСУ в Донецкой области

20 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре суббота, 20 сентября 2025 года. Идет 1305-й день войны России против Украины. Российский режим ведет все наглее, организовав сразу две провокации против НАТО за минувшие сутки. Между тем впервые за многие месяцы Вооруженные силы Украины наступают: на Донетчине россияне понесут огромные потери в ходе контрнаступательной операции ВСУ. Освобождены сотни квадратных километров территории.

Как проходит 1305-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Российских дронов над Украиной еще много. Также существует угроза ракетного удара под утро — в небе по меньшей мере пять Ту-95МС и один Ту-160.

01:00 Беспилотников в воздухе стало больше, несмотря на работу ПВО — российские оккупанты осуществили дополнительные пуски дронов.

00:00 До 50 беспилотников врага насчитывается в разных регионах Украины. Также фиксировались переговоры на частоте стратегической авиации РФ, в течение ночи возможна попытка ракетного удара.

О том, что происходило 17 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1302: Россия ударила по АЗС возле Полтавы и атаковала Днепр

С ситуацией в Украине 18 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1303: ВСУ контрнаступают на Донбассе, а россияне рвутся в Купянск

О новостях и событиях 19 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1304: Россия заигрывает с НАТО, а Украина собирается продавать оружие