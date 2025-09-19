Хронология войны — день 1304: давление россиян на фронте и новая площадка для запуска дронов РФ

19 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 19 сентября 2025 года. За предыдущие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновений, из которых 61 на Покровском направлении. Одной из целей россиян на фронте остается выход и оккупация Запорожья. Но эта цель практически недостижима для них.

Как проходит 1304-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия построила новую площадку для запуска "Шахедов" в Брянской области — в 35 км от границы с Украиной.

Площадка для запуска "Шахедов" в Брянской области

