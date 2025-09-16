Хронология войны — день 1301: россияне применяют коварную тактику на Донбассе и продолжают обстрелы

16 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 16 сентября 2025 года. Оккупанты усиливают давление на фронте, а за прошедшие сутки там было зафиксировано 173 боевых столкновения. Основными направлениями для россиян остаются Покровское и Новопавловское. Все чаще замечены случаи переодевания противника в гражданскую одежду и использования мирных жителей в качестве "живого щита" для того, чтобы попытаться проникнуть за позиции ВСУ и вести диверсионную деятельность.

Как проходит 1301 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

06:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

ночь на вторник выдалась в Украине довольно беспокойной. Взрывы слышали в Киеве, а также во многих областях — собственно Киевской, Сумской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской. Ждем подробностей от ВС ВСУ;

в Запорожье в результате ночной атаки ранены 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 4 и 17 лет. К сожалению, есть и погибший — 41-летний мужчина, сообщили в ОВА;

Сумы частично остались без электро- и водоснабжения из-за ударов российских беспилотников. Как сообщили в МВА, также повреждено складское здание, спасателям пришлось ликвидировать пожар;

вероятное введение Штатами новых санкций против Москвы — дело рук исключительно президента Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", — подчеркнул он;

Axios: Израиль, вероятно, начал наземную операцию по захвату города Газа — для дальнейшего уничтожения ячеек ХАМАС, как заявляют в правительстве страны. Об этом говорится в комментариях анонимных израильских чиновников для СМИ.

3:00 В Запорожье уже 9 пострадавших и один погибший.

1:00 Россияне обстреляли Запорожье, предварительно, кассетными боеприпасами от РСЗО. В городе были слышны десятки взрывов, пока известно о 9 пострадавших.

Пожар в Запорожье

00:00 Более 30 российских БПЛА замечены в украинском воздушном пространстве. На фоне этого Запорожье подверглось обстрелу из РСЗО.

