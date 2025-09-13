Хронология войны — день 1298: успех ВСУ на Сумщине и хитрость России в Купянске

13 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре суббота, 13 сентября 2025 года. Прошлые сутки ознаменовались определенно хорошими новостями для Украины — ВСУ остановили наступление России на Сумском направлении. Но на фронте ситуация остается напряженной, особенно на Покровском направлении, где традиционно было больше всего боевых столкновений.

Как проходит 1298 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Аналитики DeepState сообщают, что российские военные по газовой трубе пробираются в Купянск.

Карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои за Покровск и у админграниц Днепропетровской области

Карта боевых действий в Сумской области от DeepState 13.09.2025

