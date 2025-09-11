Хронология войны — день 1296: россияне давят под Покровском, а в Донецке слышно взрывы

11 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 11 сентября 2025 года. Ситуация на фронте продолжает обостряться, а за предыдущие сутки произошло 153 боевых столкновения. Основная часть из них происходит в Донецкой области, где большое количество российских штурмов фиксируется на всех основных направлениях. Наиболее горячим неизменно остается Покровское.

Как проходит 1295 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 В Сумах во время атаки было повреждено здание учебного заведения и его транспорт. Также окна выбило в трех многоэтажках.

Обстрел Сум 11 сентября

1:00 В Сумах объявлена тревога из-за налета дронов, были слышны взрывы.

00:00 В Донецке опять слышно взрывы, сообщается о не менее шести прилетах

