Хронологія війни — день 1296: росіяни тиснуть під Покровськом, а в Донецьку чути вибухи

11 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі четвер, 11 вересня 2025 року. Ситуація на фронті продовжує загострюватися, а за попередню добу сталося 153 бойові зіткнення. Основна частина з них відбувається на Донеччині, де велика кількість російських штурмів фіксується на всіх основних напрямках. Найбільш гарячим незмінно залишається Покровське.

Як проходить 1295 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 У Сумах під час атаки було пошкоджено будівлю навчального закладу та його транспорт. Також вікна вибило у трьох багатоповерхівках.

Обстріл Сум 11 вересня

1:00 У Сумах оголошено тривогу через наліт дронів, було чути вибухи.

00:00 У Донецьку знову чутно вибухи, повідомляється про щонайменше шість прильотів

