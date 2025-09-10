Хронологія війни — день 1295: росіяни намагаються прорватися в Донецькій та Харківській областях та обстрілюють Польщу

10 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі середа, 10 вересня 2025 року. Російські окупанти посилили тиск на фронті і намагаються прорватися у Донецькій та Харківській областях. Минулої доби на фронті сталося 152 бойових зіткнення, з яких 47 на Покровському напрямку. На тлі цього тривають обстріли мирних населених пунктів, наприклад, у Яровій 24 людини загинули від російської КАБ, поки стояли в черзі за пенсією

Як проходить 1295 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Близько 50 БПЛА залишаються над різними областями України. Усі стратегічні бомбардувальники РФ сіли на аеродроми після того, як авіація НАТО почала збивати дрони над Польщею.

Тим часом у мережі показали відео, на якому чути звуки польотів літака над одним із польських міст

1:00 Понад сотню БПЛА зафіксовано над Україною. Більшість летить у бік західних областей, а близько п'яти штук уже залетіло на територію Польщі.

Дрони над Україною

00:00 У небі над Україною зафіксовано близько 80 безпілотників, повідомляють моніторингові ресурси. Також з’являлася інформація про злет стратегічних бомбардувальників, але їхня мета поки що невідома.

