Хронологія війни — день 1292: росіяни тиснуть під Покровськом і продовжують обстріл України

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Автор
1291 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
1291 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

7 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі неділя, 7 вересня 2025 року. Окупанти продовжують тиснути на фронті з колишньою силою, а за минулу добу там сталося 129 бойових зіткнень. 36 із них сталося на Покровському напрямку. У ГУР зазначають, що зараз на території України перебуває близько 700 тисяч окупантів, включаючи сили підтримки та логістики. Основні сили сфокусовані саме на Донеччині.

Як проходить 1292 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Аналітики UA War Infographics підрахували, що за літо росіяни втратили на фронті 94 тисячі солдатів убитими та пораненими.

Втрати росіян за літо 2025 року
Втрати росіян за літо

