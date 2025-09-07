Хронологія війни — день 1292: росіяни тиснуть під Покровськом і продовжують обстріл України

7 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі неділя, 7 вересня 2025 року. Окупанти продовжують тиснути на фронті з колишньою силою, а за минулу добу там сталося 129 бойових зіткнень. 36 із них сталося на Покровському напрямку. У ГУР зазначають, що зараз на території України перебуває близько 700 тисяч окупантів, включаючи сили підтримки та логістики. Основні сили сфокусовані саме на Донеччині.

Як проходить 1292 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Аналітики UA War Infographics підрахували, що за літо росіяни втратили на фронті 94 тисячі солдатів убитими та пораненими.

Втрати росіян за літо

Про те, що відбувалося 4 вересня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1289: росіяни вдарили по Чернігову, а Україна посилює захист від "шахедів"

З ситуацією в Україні 5 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1290: удар по нафтобазі у Луганську та зустріч Зеленського з Фіцо

Про новини та події 6 вересня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1291: Україна готує нові удари, а Росія перекидає сили під Покровськ