Хронология войны — день 1292: россияне давят под Покровском и продолжают обстрелы Украины

7 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре воскресенье, 7 сентября 2025 года. Оккупанты продолжают давить на фронте с прежней силой, а за предыдущие сутки там произошло 129 боевых столкновений. 36 из них произошло на Покровском направлении. В ГУР отмечают, что сейчас на территории Украины находится около 700 тысяч оккупантов, включая силы поддержки и логистики. Основные силы сфокусированы именно на Донецкой области.

Как проходит 1292 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Аналитики UA War Infographics подсчитали, что за лето россияне потеряли на фронте 94 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Потери россиян за лето

