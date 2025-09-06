Хронология войны — день 1291: Украина готовит новые удары, а Россия усилила FPV-атаки

6 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости.

На календаре суббота, 6 сентября 2025 года. Россияне не сбавляют обороты на фронте, а за предыдущие сутки было зафиксировано 122 боевых столкновения. Большинство из них произошло на Покровском и Лиманском направлениях. Между тем оккупанты планируют усилить ракетно-дроновый террор, в том числе FPV-атаки. А Украина готовит масштабный отпор оккупантам.

Как проходит 1290 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Возле Киева и Сумской области фиксировались российские ударные дроны. Также разведывательный дрон оккупантов летал возле Одессы — над Черным морем.

00:00 В настоящее время не наблюдается российских ударных дронов в воздушном пространстве Украины. Стратегическая авиация и остатки Черноморского флота РФ неактивны.

