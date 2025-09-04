Хронология войны — день 1289: проблемы с бомбардировщиками у россиян и бои под Покровском

4 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 4 сентября 2025 года. Россияне не сбавляют оборотов на фронте, а за предыдущие сутки было зафиксировано 147 боевых столкновений. 49 из них произошло на Покровском направлении, однако Лиманское со своими 34 не намного спокойнее. После очередного ракетного удара по Украине у России всплыли новые проблемы с самолетами стратегической авиации, что может свидетельствовать об истощении их ресурса, однако масштабирование производства БПЛА не дает надежд говорить об уменьшении количества обстрелов в скором будущем.

Как проходит 1289 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 По меньшей мере три российских дрона замечены в Харьковской области в районе Чугуева.

00:00 Мониторы сообщают, что над Украиной замечено лишь несколько разведывательных дронов. Скорее всего предстоящая ночь будет тихой.

